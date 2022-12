Faut-il armer les futurs drones militaires?

La Belgique doit-elle armer les drones MALE (moyenne altitude et longue endurance) qu’elle a commandés pour sa Défense et dont elle recevra les premiers exemplaires en 2023 ? Grands et relativement lourds, ces appareils peuvent emporter un armement composé de bombes et de missiles de mêmes types que ceux embarqués à bord d’hélicoptères ou d’avions. Mais, précision importante, ces engins ne sont aucunement autonomes. Ce ne sont donc pas des robots tueurs. Ils sont dirigés depuis le sol grâce à des satellites ce qui permet de les piloter depuis une station située à des milliers de kilomètres de distance de la zone d’opération. Depuis l’annonce de l’acquisition de ces drones en 2016, la question de les armer ou non fait débat. Elle est revenue une nouvelle fois en octobre dernier en commission Défense sous la forme d’une proposition de résolution déposée par le président N-VA Peter Buysrooge. A l’instar de l’état-major de l’armée belge, il était favorable à l’armement des aéronefs. Sa proposition a été rejetée.