France: deux adolescents cambriolent puis boutent le feu à la maison d’une future mère

Les faits se sont produits aux environs de 23h à Maubeuge. Les deux occupantes, une mère et sa fille enceinte, étaient absentes le soir du réveillon. Les deux ados, de 14 et 15 ans, ont forcé la porte d’entrée afin de mettre la main sur une série d’objets. « La télé, l’ordinateur, la tablette, de la maroquinerie et même de l’argent liquide », témoigne Éric Membré, le fils de la propriétaire. Avant de quitter les lieux, le sinistre duo a mis le feu.

La triste histoire a provoqué une vive émotion dans le val de Sambre. D’abord au sein de l’US Rousies, où Éric Membré travaille comme éducateur, et dans d’autres clubs du territoire, puis sur les réseaux sociaux. « On tient à remercier tout le monde, les particuliers comme les clubs et les associations, ajoute-t-il. Ma sœur a tout perdu, elle n’a plus aucun accessoire pour le bébé, en cas d’urgence, on ne sait pas comment faire. » Une cagnotte en ligne a également été ouverte. Ces dernières heures, 600 € avaient déjà été récoltés. Un bel élan de solidarité pour tenter de transformer le mauvais film en joli conte de Noël.