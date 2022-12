Nouvelle mort suspecte d’un député russe dans un luxueux hôtel

La police indienne enquête sur les morts soudaines d’un riche homme politique russe auteur présumé d’un message critiquant la guerre en Ukraine et de son compagnon de voyage dans un hôtel de luxe dans l’est de l’Inde, a annoncé un responsable de la police de l’Etat d’Odisha.

Le corps de Pavel Antov, 65 ans, député d’un parlement régional en Russie, a été découvert dans une mare de sang devant l’hôtel où il passait ses vacances en compagnie de trois autres Russes, a indiqué la police. Il a apparemment fait une chute mortelle depuis la terrasse de l’hôtel.

Deux jours auparavant, un autre membre du groupe de touristes russes, Vladimir Bidenov, a été découvert inconscient dans le même hôtel, victime apparemment d’une crise cardiaque et n’a pas pu être réanimé.

La police a visionné toutes les images des caméras de surveillance, interrogé le personnel de l’hôtel en attendant le compte-rendu détaillé des autopsies, mais n’a découvert jusqu’à présent aucun indice suggérant un homicide.

« Tous les angles possibles concernant les décès des deux Russes sont vérifiés », a déclaré à l’AFP le chef régional de la police Rajesh Pandit. La crise cardiaque à l’origine du décès de Vladimir Bidenov a vraisemblablement été causée par un abus d’alcool et une possible overdose de drogue, a-t-il dit.

Une « chute mortelle »

Quant à Pavel Antov, « il était probablement perturbé par le décès de son ami et s’est rendu sur la terrasse de l’hôtel d’où il a vraisemblablement fait une chute mortelle », a expliqué le responsable de la police. Pavel Antov et ses amis étaient arrivés à la mi-décembre dans l’Etat d’Odisha. Ils ont visité différents sites avant d’arriver à leur hôtel à Rayagada au début de la semaine dernière.

Deux guides touristiques indiens qui accompagnaient le groupe et les deux autres Russes qui en faisaient partie ont également été interrogés. Pavel Antov, membre du parti Russie Unie du président Vladimir Poutine, était depuis 2018 député d’un parlement régional situé à 150 km à l’est de Moscou.

Avant d’entrer en politique, il avait fondé l’entreprise Vladimirski Standart (industrie agro-alimentaire) et s’est retrouvé en 2019 en tête de liste du classement des députés et hommes politiques les plus riches de Russie de l’édition russe du Forbes magazine.

En juin, les médias russes avaient publié un message sur WhatsApp attribué à Pavel Antov et déclarant que les bombardements russes sur l’Ukraine étaient des actes de « terrorisme ».