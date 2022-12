Sporting de Charleroi: en défense, jeunesse et expérience

Lundi soir, Felice Mazzù, faute de temps et de nouveaux joueurs, a reconduit contre Anderlecht une équipe que n’aurait certes pas désavouée son prédécesseur. À l’exception notoire cependant de la défense, où le nouveau T1 carolo a aligné une triplette totalement inédite, campée par Jonas Bager, et Mehdi Boukamir autour de Damien Marcq, aligné pour la première fois à ce poste. Et les trois hommes s’en sont plutôt bien sortis. Ils auraient même remis une copie parfaite sans un but de Zorgane contre son camp.