Bientôt une révolution dans les fast-foods ?

C’est une révolution qui va s’opérer dans les fast-foods français et luxembourgeois : dès le 1er janvier 2023, aucun établissement de plus de 20 couverts ne pourra servir ses repas dans des emballages à usage unique, rapporte La Dernière Heure. Avec une exception pour les hamburgers : « Pour des raisons de sécurité alimentaire et de manutention, il est toujours autorisé de l’emballer dans du papier alimentaire », détaille un porte-parole de McDonald’s dans les colonnes de nos confrères.

La Belgique n’est pas encore confrontée à cette obligation, mais ça ne saurait tarder. « On sait que cela arrivera aussi. En 2024 ou en 2025, rien n’est encore décidé, mais c’est inéluctable », explique Kevin Derycke, CEO de Burger Brands, groupe qui chapeaute Quick et Burger King en Belgique. Des projets pilotes seront d’ailleurs menés au cours des deuxième et troisième trimestres de l’année 2023, afin de choisir la meilleure alternative. « Nous avons un rôle sociétal à jouer et nous sommes donc convaincus que c’est une bonne chose. Ce n’est donc pas un problème, c’est faisable. Mais il est clair que cela aura un coût. », conclut Kevin Derycke.