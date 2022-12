Le bien à la loupe, en Brabant flamand: un triplex récent à 645.000 euros (photos)

Cet appartement récent est implanté à Wezembeek-Oppem, au sein d’une petite copropriété proche des transports en commun et de nombreuses facilités. Avec son agencement sur trois niveaux, son garage ou encore ses trois chambres et deux salles d’eau, il offre des prestations très semblables à celles d’une maison. L’absence de jardin est comblée par une terrasse orientée sud-ouest, et le logement comporte une cave et quelques rangements. L’ensemble est en excellent état et est agrémenté de multiples équipements, comme des stores électriques, des éclairages LED, du mobilier intégré, etc.

Cet appartement est situé aux étages supérieurs d’une petite copropriété de 3 unités. La rue est principalement résidentielle et il suffit de marcher quelques dizaines de mètres pour atteindre des arrêts de bus et de tram, ainsi qu’une école et plusieurs petits commerces. On trouve des arrêts de métro ou encore davantage d’écoles et de facilités en tous genres (supermarchés, centres de loisirs, etc.) dans un rayon de 2-3 kilomètres, notamment à Stockel et dans le centre de Wezembeek-Oppem. La localisation de l’appartement permet aussi un accès rapide au Cliniques universitaires Saint-Luc, à Zaventem ou encore au Ring de Bruxelles.

Etat général

La copropriété date de 2008 et est dans un très bon état général, tout comme l’appartement. Ce dernier est pourvu d’une chaudière individuelle au gaz, d’un système électrique conforme ou encore de châssis en double vitrage avec isolation thermique et acoustique. La cuisine est entièrement équipée et moderne, de même que les deux salles d’eau. L’immeuble est pourvu d’un ascenseur et d’un vidéophone, alors que la porte d’entrée de l’appartement est blindée. Le logement se distingue aussi par la présence de nombreux équipements, comme une tente solaire sur la terrasse, des stores électriques, des éclairages LED encastrés, divers placards et rangements intégrés dans les chambres, etc. Le tout est récent et soigné, donc il n’y a a priori pas de travaux à prévoir dans l’immédiat.

Disposition

L’entrée du triplex s’effectue au deuxième étage de l’immeuble, niveau auquel on retrouve les pièces de vie. Après avoir franchi un hall avec vestiaire et WC, on découvre un lumineux séjour de 50 m2 traversant toute la profondeur de l’immeuble. L’espace est prolongé par une cuisine ouverte donnant accès à la terrasse et à une arrière-cuisine/buanderie. Au-dessus du séjour, un espace mansardé d’environ 30 m2 est dédié à la suite parentale, qui se compose d’une chambre, d’un coin dressing déjà équipé et d’une salle de bain. Ce niveau accueille aussi un petit grenier de rangement. Les deux autres chambres sont situées au premier étage, soit en dessous des pièces de vie. Elles sont organisées autour d’un hall de nuit qui dessert aussi un WC et une salle de bain complète. La cave/chaufferie se trouve au rez-de-chaussée, de même que le garage 1 voiture, devant lequel il est possible de garer un véhicule supplémentaire.

Prix

Ce triplex est affiché à la vente à 595.000 euros, prix auquel il faut ajouter un supplément obligatoire de 50.000 euros pour le garage/parking. Les charges pour les communs (entretien, ascenseur, syndic, assurance…) s’élèvent à environ 180 euros par mois.

Surface habitable : 170 m2

Chambres : 3

Salles d’eau : 2

WC : 3

Cave : oui

Jardin : non, mais terrasse

Etat : habitable (récent)

Garage : oui, obligatoire (50.000 euros en supplément)

PEB : B