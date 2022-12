Suicides, accidents, homicides et… interrogations en série dans les milieux d’affaires russes

Une dizaine de dirigeants d’entreprises et officiels au service du Kremlin ont été retrouvés morts dans des circonstances étranges. Les suspicions sont d’autant plus fortes que ces décès se sont multipliés depuis février, date du début de « l’opération spéciale » du Kremlin en Ukraine.

Hasard ou non de la loi des séries, cela commence tout de même à faire beaucoup de faits divers aux mortelles conséquences parmi les dirigeants d’entreprises russes et officiels au service du Kremlin. Dernière victime en date : le politicien Pavel Antov, magnat de la saucisse et critique de la fameuse « opération spéciale » du Kremlin en Ukraine, a été retrouvé écrasé au pied de son hôtel en Inde ce lundi.

Avant lui, c’est Ivan Pechorin, homme de confiance de Vladimir Poutine en charge du développement des ressources en Arctique, l’un des grands projets du président, qui a été retrouvé mort le 12 septembre. Selon la version officielle, cet homme de 39 ans est tombé d’un bateau. Dans l’ombre du chef du Kremlin, il venait de participer à un forum à Vladivostok. C’est d’ailleurs au large de la vibrante cité russe d’Extrême-Orient que, à bord d’un voilier lancé à pleine vitesse, il aurait fait sa chute fatale. Ivan Pechorin serait tombé par-dessus bord. Il ne savait pas nager.