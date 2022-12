Météo: la pluie s’installe durablement

Ce soir, davantage de champs de nuages élevés, puis de plus basse altitude, arriveront depuis l'ouest. Le ciel finira par se couvrir et de faibles pluies progresseront du littoral vers l'Ardenne. Les minima seront atteints en soirée et varieront de 1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne à 7 degrés en bord de mer. Le vent de sud-sud-ouest se renforcera pour devenir généralement assez fort tout en virant au sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 60 km/h.

Demain, le temps sera gris avec, par moments, des périodes de pluie ou de bruine. En cours d'après-midi, une zone de précipitations plus structurée gagnera l'ouest du pays. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Ardenne et 10 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest et reviendra au sud-sud-ouest l'après-midi tout en se renforçant quelque peu. Les pointes pourront encore atteindre des valeurs de 50 à 60 km/h.

En soirée, la nébulosité sera abondante et les pluies se décaleront vers l'est. A l'arrière, les champs nuageux resteront nombreux et on prévoit encore quelques averses en cours de nuit. Vers l'aube, quelques éclaircies pourraient se dessiner sur l'ouest du pays. Les températures n'évolueront que très peu durant la nuit avec des minima de 5 à 9 degrés. Le vent virera au sud-ouest et sera assez fort, à parfois fort au littoral, avec des rafales de 70 km/h.

Jeudi matin, une perturbation se retirera vers l'Allemagne et sera d'abord encore à l'origine de pluie sur l'est et le sud-est du pays. Ensuite, le temps deviendra variable partout avec des éclaircies et quelques averses. Les maxima se situeront entre 6 degrés en haute Ardenne et 9 ou 10 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort, et à la mer assez fort à parfois fort, de secteur sud-ouest avec des rafales de 50 à 65 km/h.

Vendredi, la journée débutera par un temps sec avec encore quelques éventuelles éclaircies. Ensuite, des pluies gagneront le pays depuis le sud-ouest. Après une matinée froide, les températures atteindront des valeurs de 9 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 12 ou 13 degrés en plaine d'ici la soirée. Le vent de sud se renforcera pour devenir assez fort, et à la mer fort, avec des rafales de 70 km/h. En fin d'après-midi, il virera au sud-ouest.