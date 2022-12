Le boom des expositions immersives: serions-nous lassés des musées?

On vient ici découvrir des tableaux de plus de trois mètres de haut, les traverser, écouter des explications en podcast sur fond de musique dramatique, tout observer avec des lunettes 3D. Et au milieu du parcours de l’exposition Défi Dali, vous voilà projeté dans l’une des peintures de l’artiste grâce à l’immersion numérique. Il suffit de se placer sur un repère au sol, et dès que le compte à rebours de l’écran est terminé, l’enregistrement démarre. Il faut alors tenter d’attraper certains des objets emblématiques de Dali en quelques secondes : des horloges fondues, des tigres, des béquilles… A la sortie, vous recevez un QR code qui vous permet de repartir avec la vidéo en souvenir. Bienvenue dans ce nouveau mode de consommation de l’art : dans les expositions immersives, le visiteur devient le héros.