L’explorateur Alex Bellini: «Nous devons à nouveau nous émerveiller face à la nature»

Retrouver le sens de la communauté. S’émerveiller à nouveau. Faire l’expérience de la beauté pour se sentir partie intégrante de la nature. Mais surtout, créer une nouvelle syntaxe, de nouveaux mots, de nouvelles métaphores : une alphabétisation écologique pour tenter de sauver la planète. Alex Bellini, explorateur et préparateur mental, a traversé l’Alaska en traîneau, les Etats-Unis en courant et a parcouru la Méditerranée et les océans Pacifique et Atlantique à la rame. Depuis 2019, il dirige le projet « 10 rivers 1 Ocean », avec, pour objectif, de descendre les dix cours d’eau les plus pollués du monde sur des radeaux de fortune fabriqués à partir de déchets. Après la Rivière des Perles, le Gange, le Nil, le Pô et le Pacific Garbage Patch, il s’attaquera au Mékong, pour la première fois avec ses filles de 11 et 13 ans. « Un voyage éducatif au cœur du changement climatique », déclare Bellini, qui a assisté à la COP27, la Conférence des Nations Unies sur le climat, à Charm el-Cheikh en novembre dernier.