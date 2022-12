Les femmes afghanes: «Nous sommes des êtres humains, et nous sommes en train de mourir»

Quelques dizaines de femmes ont publiquement dit non aux talibans, au risque d’y laisser la vie. Mais que signifie exactement leur résistance ? Et comment l’aider face au régime de Kaboul ? Tout espoir n’est pas perdu, selon Hervé Nicolle.

Qui rendra leurs droits aux 20 millions de femmes afghanes ? Depuis le départ des Etats-Unis il y a un an, le régime de Kaboul n’a cessé de renier ses promesses. Ces derniers jours, les universités ont été fermées aux étudiantes, car « elles ne respectaient pas le code vestimentaire ». Pour la même raison, les ONG ne peuvent employer d’Afghanes. La grogne va crescendo, mais elles ne sont que quelques dizaines à avoir osé dire publiquement non au régime taliban, en dépit du risque qu’elle court pour leur vie. C’est leur « chant du cygne », commente Hervé Nicolle, cofondateur et codirecteur du centre sur les migrations Samuel Hall. Un « cri de désespoir ».