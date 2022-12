Grève chez Ryanair: 107 avions annulés et quelque 19.000 voyageurs concernés par les perturbations du Nouvel An

Le personnel de cabine de Ryanair basé en Belgique se croisera les bras les 30 et 31 décembre, ainsi que les 1er, 7 et 8 janvier.

Le personnel de cabine de Ryanair basé en Belgique sera en grève lors du dernier week-end de l’année, c’est-à-dire les vendredi 30 et samedi 31 décembre et le dimanche 1er janvier, ainsi que les samedi 7 et dimanche 8 janvier, à la fin des vacances de Noël, avaient annoncé la semaine passée les syndicats chrétiens francophone CNE et flamand ACV Puls.

Les hôtesses et stewards de la compagnie à bas coûts basés aux aéroports de Zaventem (Brussels Airport) et de Charleroi (BSCA) dénoncent l’attitude du transporteur irlandais, qui refuse toujours de garantir le salaire minimum légal en Belgique. Les négociations d’une nouvelle convention collective de travail les concernant sont au point mort depuis des mois et avaient déjà conduit à l’organisation de grèves de la part du personnel de cabine mais aussi des pilotes au début de l’été dernier.

Des précisions ont été apportées sur l’impact des perturbations sur les voyageurs. Pour le premier week-end, 107 avions devraient être annulés, laissant sur le tarmac quelque 19.000 voyageurs, avance La Dernière Heure. Tous les vols ne seront donc pas impactés. Sont principalement concernés ceux qui décollent de Charleroi et sont opérés par le personnel basé en Belgique. Ryanair tente de trouver des solutions pour ses clients et devrait contacter un à un les passagers concernés.

Mais cette grève n’est pas très appréciée du côté de la direction de l’aéroport de Charleroi. « 19.000 personnes se retrouvent prises en otage à cause de cette grève, c’est à elles d’aller demander un avis », lance Philippe Verdonck, CEO de l’aéroport. « Si je comprends cette grève ? On lance un mouvement pour une incertitude concernant l’avenir de la base de Bruxelles ! Bienvenue en Belgique, et merci à ceux qui instiguent ce mouvement… »

Les syndicats se sont vite défendus. « Une prise d’otage ? Il faut faire attention aux termes utilisés ! Il y a actuellement un Belge en prison en Iran, ça, c’est une prise d’otage. Il y a une différence entre des personnes qui vont avoir un réveillon perturbé et de vraies prises d’otage qui mettent des vies en danger. », a lancé Didier Lebbe, représentant des syndicats dans l’aviation.

Le syndicaliste a également rappelé que l’étendue de la grève était limitée au personnel de cabine basé en Belgique et que la compagnie aérienne irlandaise était chargée de trouver des alternatives pour les voyageurs impactés. « Il reste de la place sur de nombreux vols avant et après le week-end, Ryanair devrait donner ces places en priorité aux voyageurs touchés par la grève. », a-t-il conclu.