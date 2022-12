Cet aspect de Kylian Mbappé qui agace Adrien Rabiot: «Je pense que tout le monde l’a remarqué»

Kylian Mbappé a l’habitude de parler avec les médias et de répondre à diverses interviews. Le joueur du Paris Saint-Germain adopte ainsi un certain ton quand il s’adresse aux médias. Un ton qui semble faire rire et agacer Adrien Rabiot.

Interrogé par « Média Carré », Adrien Rabiot a révélé une petite anecdote sur Mbappé : « Quand on est ensemble, il parle normalement. Mais quand on regarde l’interview, il change. Je ne sais pas pourquoi, sa voix elle change. C’est énervant et stressant. Je pense que tout le monde l’a remarqué. »