Le bilan musical de 2022: des concerts à la pelle

C’est bien connu, on l’a déjà dit et redit : depuis la crise du disque du début de ce siècle et que n’a en rien résolue le streaming pour leur compte en banque, les artistes vivent essentiellement des concerts. Après deux ans de pandémie qui les a contraints au silence, ils ont enfin pu à nouveau s’exprimer sur toutes les scènes de 2022. Cette explosion de l’offre de concerts ne s’est pas faite sans mal auprès des salles et festivals dont la capacité d’accueil n’est pas extensible à l’infini. À l’image du portefeuille du mélomane qui ne peut pas non plus être partout en même temps. Des choix douloureux ont dû être faits de part et d’autre.