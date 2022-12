Face à la difficulté de pouvoir s’assurer contre la cybercriminalité, les entreprises s’organisent entre elles

Les entreprises peinent de plus en plus à s’assurer contre le risque cybercriminel. La fréquence des sinistres et les dommages potentiels sont devenus à ce point élevés que les assureurs deviennent extrêmement frileux. Les primes et les franchises s’envolent, les couvertures se réduisent… La situation est telle que certaines entreprises ont même renoncé à s’assurer. Dans le Financial Times, Mario Greco, le patron de Zurich, l’un des plus grands assureurs européens, estimait ce lundi que le risque cyber allait devenir « inassurable » et plaidait pour la mise en place de schémas public-privé pour gérer les cyber risques systémiques sur le modèle de ce qui existe pour les tremblements de terre ou les attaques terroristes.