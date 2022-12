Tout n’est pas blanc, cette saison, dans le monde des sports d’hiver

Les prix ont augmenté, en Autriche et Suisse surtout. Pas de quoi décourager les candidats au ski et autres sports d’hiver. Les stations, elles, tentent de se faire « durables ».

Drôle d’hiver. La moitié des pistes skiables de France fermées à cause de la pluie et du temps trop doux. C’est du moins ce que déplore l’association des Domaines skiables de France (DSF) ces derniers jours. De quoi altérer les sports d’hiver des nombreux Belges (environ 750.000) qui s’y adonnent ? D’abord, la fermeture de la moitié des pistes ne signifie pas la fermeture de la moitié des stations. Le redoux touche, naturellement et principalement, les stations de basse montagne (Vosges, Massif central, Jura, Pyrénées-Atlantiques) quand les Alpes (Maurienne, Tarentaise, Oisans mais aussi Alpes du Sud), lieux de glisse privilégiés par les skieurs belges, restent beaucoup plus praticables (75 % des pistes ouvertes).