Cyclo-cross: mano à mano victorieux pour Wout van Aert

Wout van Aert et Mathieu van der Poel, fournisseurs officiels de spectacle. Les deux stars des labourés sont en tournée hivernale, avec les Mondiaux comme objectif majeur (le 5 février), et ne cessent d’imposer au gré des épreuves leur rythme insoutenable à la concurrence. Au lendemain de la démonstration de force du Batave à Gavere, Wout van Aert a une nouvelle fois répondu à son rival. Du tac-au-tac. Cette fois, sur un tracé roulant et relativement sec dessiné autour du circuit automobile de Zolder, le champion de Belgique a égalisé au marquoir. Trois victoires chacun cette saison pour les deux ogres du cyclo-cross. Et surtout deux succès chacun lors de leurs quatre affrontements.