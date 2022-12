Ses propos tombent dans le vide: Bart De Wever, cause toujours?

Son leadership n’est plus ce qu’il était, ses déclarations dans la presse durent 24 heures, un peu comme celles des autres, elles tombent dans le vide après ça, jusqu’aux suivantes, et on recommence. Souvent, il exploitait les périodes de congé pour en placer une bien cinglante qui avait de l’écho entre les murs nus, mais c’est du passé. On tend l’oreille, c’est tout. Et quand ça claque quand même, la douleur est momentanée, ça passe. Bart De Wever, où êtes-vous ?