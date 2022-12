El Khannouss, Debast, Boniface… Les bonnes surprises de la première partie de saison en Jupiler Pro League

On ne les attendait pas forcément à pareille fête, mais ces jeunes joueurs se sont révélés sous leur plus beau visage. Zeno Debast, Hyun-seok Hong, Bilal El Khannouss, Ferran Jutglà, Victor Boniface et Louis Patris sont les bonnes surprises de cette première partie de saison en Jupiler Pro League.

Zeno Debast, le présent et l’avenir des Mauves

Avant d’embarquer dans l’avion à destination du Qatar, Zeno Debast venait de disputer quatre mois de très bonne facture. La confirmation d’un énorme talent « made in Neerpede » en qui la direction anderlechtoise croit dur comme fer. « Il y a un an, je jouais avec les U19 à Marbella et, là, j’étais sélectionné pour aller à la Coupe du monde. Je ne m’y attendais pas, c’est tout simplement magnifique », disait le gamin de Hal. Si le défenseur central n’a pas eu droit à la moindre minute au Mondial, il avait précédemment obtenu ses premières caps avec la sélection belge. Et ce, alors qu’il n’était encore âgé que de 18 ans (il en a 19 maintenant).