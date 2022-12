«Quand vous regarderez cette vidéo, je serai mort»: un Iranien se suicide pour alerter sur la situation dans son pays

« La police attaque les gens, on a perdu beaucoup de fils et de filles, on doit faire quelque chose », affirme d’une voix calme l’homme dans cette vidéo postée sur plusieurs réseaux sociaux, avant de commettre l’irréparable. « J’ai décidé de me suicider dans le fleuve Rhône, c’est un challenge pour montrer que nous, peuple iranien, nous sommes très fatigués de cette situation » annonce-t-il.

Devant de nombreux journalistes, une quarantaine de personnes ont déposé bougies, bouquets de roses et photos du défunt sur les rambardes, avant de prononcer discours et chants. « On a droit tous les matins à l’Ukraine, mais l’Iran on n’en entend parler que très peu. C’est difficile à vivre pour nous, Iraniens de la diaspora », a insisté M. Amini, réfugié politique travaillant dans l’informatique. « Son cœur battait pour l’Iran, il ne supportait plus ce régime », se désole-t-il.