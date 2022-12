Le Diable rouge de l’année 2022: duel au sommet entre Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne

Si la Belgique n'a guère brillé en 2022 - pas de qualification pour le « Final Four » de la Nations League et une douloureuse élimination dès la phase de groupes de la Coupe du monde -, deux Diables rouges ont tiré leur épingle du jeu dans leur club : Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne. A vous de trancher pour élire le meilleur représentant noir-jaune-rouge et celui qui mérite de les accompagner sur le podium.