Ukraine et Russie prêtes à négocier? Des conditions imbuvables pour Kiev, impensables pour Moscou

Volodymyr Zelensky a relancé auprès de la présidence indienne du G20 en 2023 sa proposition d’un « sommet pour la paix ». Vladimir Poutine se redit « prêt à négocier ». Mais on ne voit toujours poindre aucune zone de convergence entre l’agressé et l’agresseur.

L’année 2023, année de la paix ? C’est mal parti.

Kiev reparle d’un « sommet pour la paix », d’ici la fin février. Moscou répond, en somme : « Rendez-vous ! ».

Quelques appels du pied ont été enregistrés, ces dernières semaines, en faveur d’un effort diplomatique dans l’entre-deux hivernal. Du Français Macron au chef des armées des Etats-Unis Milley en passant par des voix en Allemagne. Mais on ne voit toujours poindre aucun point de convergence entre l’agressé et l’agresseur, tandis que, sur le terrain, les pluies, la relative douceur, rendent encore plus hypothétique une hypothétique offensive hivernale déterminante, qui aurait besoin d’un sol gelé. C’est surtout une guerre de tranchées, d’usure, sans percée, sanglante. Avec toujours ces missiles russes, qui continuent de s’abattre sur des cibles civiles. Et sur Bakhmut.