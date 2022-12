Enseignement supérieur: les aides à la réussite ratent trop souvent leur cible

Chaque année, le gouvernement de la Communauté française débourse 83 millions d’euros pour des dispositifs d’aide à la réussite dans l’enseignement supérieur. Non obligatoires, elles touchent généralement des étudiants acquis à la cause.

A la fin de ce premier quadrimestre, un certain nombre d’étudiants de première année auront déserté les bancs de la fac. La faute au décrochage ou à une mauvaise orientation. Le passage entre l’enseignement secondaire et l’entrée à l’université n’est pas un long fleuve tranquille. Les universités francophones n’y font pas exception. « Notre enseignement supérieur se caractérise par un taux d’échec important en début de parcours », indique Mikaël De Clercq, chercheur à l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (Ares). Face à ce constat, les universités développent depuis une vingtaine d’années toute une série de dispositifs d’aides à la réussite. Activités de remédiation, d’orientation, tutorat, organisation d’examens blancs et de blocus encadrés.