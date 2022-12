Immobilier: «Nous vivons entourés de meubles. Il est important de savoir d’où ils viennent»

Avez-vous toujours voulu créer votre propre entreprise ?

Je suis actif à plein-temps pour Cruso. J’ai étudié le marketing et j’ai fait une formation en tant que menuisier. J’ai pu utiliser l’atelier de la menuiserie familiale Vendredi, qui a été reprise par mon frère Alexis. J’ai fait les premiers prototypages et développements avec des designers, ainsi qu’un catalogue pour aller chercher des investisseurs et étendre la gamme. Au niveau des designers, nous travaillons avec des grands noms comme Keiji Takeuchi, Julien Renault, Big Game…

Pourquoi avoir choisi le secteur du bois ?