Un train de nuit reliera Bruxelles et Berlin dès mai 2023

Un train de nuit reliera Bruxelles à Amsterdam et Berlin dès le mois de mai prochain. Le premier train partira de la capitale allemande, a annoncé l’initiative ferroviaire néerlando-belge European Sleeper. Le train de nuit fera l’aller-retour trois fois par semaine. C’est le deuxième train de nuit au départ de la Belgique.

Le premier trajet du nouveau train de nuit est prévu le 25 mai, avec un voyage de nuit vers les Pays-Bas. Ceux qui quitteront Berlin à 22h56 arriveront au terminus de Bruxelles-Midi à 9h27 le lendemain, ou à 8h47 à Anvers. Au départ de Berlin, l’« ES 452 » circulera les dimanches, mardis et jeudis.

A l’inverse, le train de nuit « ES 453 » partira de Bruxelles-Midi à 19h22 (20h01 à Anvers) les lundis, mercredis et vendredis, avec un tout premier trajet le 26 mai. Ce train arrivera sur le quai de Berlin Hauptbahnhof à 6h48. Il desservira également les gares de Roosendaal, Rotterdam Centraal, Den Haag HS, Amsterdam Centraal, Amersfoort, Deventer, Bad Bentheim et Hannover Hbf. Sur la route de Berlin à Bruxelles, les arrêts à Amersfoort et à Den Haag (La Haye) sont supprimés.

Le train de nuit, qui compte dix voitures, propose aux passagers des places assises, des couchettes et des wagons-lits, à partir de 49 euros pour une place assise, de 79 euros pour une couchette et de 109 euros pour un wagon-lit. Les billets peuvent être réservés à partir du 20 février. Le petit-déjeuner est inclus dans les voitures couchettes et les wagons-lits. Les couchettes (quatre ou six lits) et les wagons-lits (trois lits) peuvent être réservés de manière totalement privée. Les vélos et les animaux domestiques sont acceptés quand le compartiment est privatisé.

Il est prévu d’étendre le service ferroviaire au-delà de Berlin jusqu’à Dresde et la capitale tchèque Prague à partir de décembre 2023, comme prévu initialement. Si possible, les promoteurs souhaitent également passer de trois voyages par semaine à un train quotidien à partir de 2024. Pour les plans annoncés, « tout est en place », précise le co-initiateur Chris Engelsman. « L’ambition est toujours d’étendre la ligne vers Dresde et Prague, mais aussi de passer à l’échelle d’un service de train quotidien. »

« Une liaison est-ouest exceptionnelle entre trois capitales européennes », peut-on également lire dans un communiqué de presse. « Enfin, une liaison ferroviaire directe entre Berlin et Bruxelles est à nouveau proposée. Avec un seul changement, vous pouvez vous rendre à Paris, Londres, Prague et Varsovie. »

European Sleeper commence la liaison avec des wagons loués et prévoit d’investir dans ses propres wagons à plus court terme. « En rénovant les wagons d’occasion existants et en les transformant en wagons-lits, nous espérons disposer d’ici deux à trois ans d’une trentaine de wagons-lits offrant plus de confort, plus d’options d’intimité et un look moderne. Nous travaillons également à la commande de wagons-lits entièrement neufs, mais le délai de livraison de ceux-ci est beaucoup plus long », a déclaré M. Engelsman. Trouver les wagons nécessaires est l’aspect le plus difficile du lancement d’un nouveau service de train de nuit, semble-t-il.

Il s’agira du deuxième train de nuit en Belgique, après le NightJet de la compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB à destination de Vienne. European Sleeper a précédemment annoncé des projets de trains de nuit à destination des stations de ski françaises et de Barcelone, mais aucun détail n’est encore connu.