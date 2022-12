D1A: l’Antwerp arrache le nul à Westerlo mais laisse filer l’Union, Saint-Trond s’impose sans trembler contre Zulte

L’Antwerp a décroché un point in extremis à Westerlo (3-3) et Saint-Trond a battu Zulte Waregem 2-0 mardi soir dans les deux dernièrres rencontres du Boxing Day de la Jupiler Pro League, dans le cadre de la 18e journée du championnat de Belgique de football.

L’Antwerp aurait dû mener 0-1 après 40 minutes mais Michael Frey manquait l’immanquable. Le premier but du match tombait quatre minutes plus tard, mais de l’autre côté du terrain, Maxim De Cuyper plaçant les Campinois aux commandes à la 44e.

Peu après la mi-temps, Nicolas Madsen doublait l’avance de Westrlo (47e).

Michael Frey réduisait l’écart à la 51e minute, avant que Mathias Fixelles ne redonne une avance de deux buts à Westerlo (65e).

Vincent Janssen maintenait le suspense en ramenant le score à 3-2 à la 86e et deux minutes plus tard, Calvin Stengs égalisait à 3-3, permettant au Gret Old de signer un 4e partage d’affilée.

Au classement, l’Antwerp, qui n’a plus gagné depuis octobre en championnat, pointe au 3e rang avec 36 points, à 10 points du leader Genk et à 3 unités de la 2e place de l’Union Saint-Gilloise. Le Club de Bruges est 4e avec 34 points. Westerlo est 7e avec 27 points.

Saint-Trond a de son côté pris 3 points face à une équipe de Zulte Waregem réduite à dix à la suite de l’exclusion de Bent Sormo pour une faute sur Gianni Bruno à l’entrée du rectangle à la 36e minute. Les Canaris menaient alors 1-0 apr ! s l’ouverture du score par Daichi Hayashi à la 28e minute. Bruno a planté le second but trudonnaire à la 70e minute.

Saint-Trond occupe la 10e place du classement avec 26 points. Après sa 11e défaite de la saison, le Essevee ocupe la 17e et avant-dernière place avec 13 points, 2 de plus que la lanterne rouge Seraing, mais à 4 longueurs de la 15e place d’Ostende, le premier non-relégable.