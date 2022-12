Etats-Unis: l’attaque de centrales électriques laisse craindre une campagne de l’extrême droite

La dégradation de ces centrales dans le comté de Pierce, en banlieue sud de Seattle, a privé de courant plus de 14.000 foyers le jour de Noël, a rapporté la police locale. Une enquête a été ouverte, mais aucun suspect n’avait été appréhendé dimanche, ont détaillé les forces de l’ordre dans un communiqué, assurant ne pas être en mesure de savoir pour le moment s’il s’agissait ou non d’une attaque coordonnée.

Une attaque survenue un an après l’inculpation dans le même Etat de cinq hommes, membres présumés de groupes de discussion suprémacistes blancs et néonazis, accusés d’avoir planifié des attaques contre des centrales électriques. Ils cherchaient à provoquer « un chaos général », « dans le but de créer un Etat centré sur l’ethnicité blanche », selon l’acte d’accusation. Tandis que dans l’Ohio (nord), trois hommes liés au mouvement néonazi ont plaidé coupable en février d’avoir utilisé des fusils et des explosifs pour endommager plusieurs centrales électriques dans divers endroits.