«À propos, rétro 2022», le podcast du 28 décembre: migration et crise d’accueil, comment en est-on arrivé là?

Entre 2.000 et 3.000 Afghans, Syriens et Burundais laissés sans solution de logement, parfois depuis quatre ou cinq mois. Des familles avec enfants qui ont dormi dans la rue. Le gouvernement est paralysé par la perspective des élections de 2024, où la crise énergétique prend toute la place. La Belgique ne respecte pas l’Etat de droit. L’Etat a été condamné plus de 7.000 fois en Belgique, plus de 600 fois par la Cour européenne des droits de l’homme et pourtant, l’indignation est au plus bas.

Pour en parler avec nous, Maxime Biermé qui couvre les questions de migration en Belgique et Véronique Lamquin, en charge de l’actualité européenne.