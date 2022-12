Le chant du cygne des Afghanes

Depuis un an, les talibans s’échinent à invisibiliser et à mettre au pas les Afghanes. A la veille de Noël, elles sont pourtant quelques dizaines à avoir défié le régime de Kaboul pour défendre leur droit à étudier. Elles sont diablement seules…

Le sort que leur réservent les talibans est un message pour tous ceux qui défendent les droits humains : la place des Afghanes est « entre quatre murs », non à l’université. Car il en va ainsi de la lecture rigoriste de l’islam qu’impose le régime de Kaboul. Le voile intégral est obligatoire. Il doit couvrir entièrement le corps et le visage de la femme.

Depuis le départ des Américains et la prise de pouvoir par les talibans, l’Afghanistan retourne à ses démons. Et ce sont les femmes qui paient en priorité les conséquences du jeu de dupes qui a consisté à abandonner à l’arbitraire un pays décharné, ravagé par la guerre. Si tous les talibans ne sont pas radicaux, c’est bien le bord le plus intransigeant de cette nébuleuse opaque qui imprime aujourd’hui sa marque, renvoyant l’Occident à ses errements et à son hypocrisie.