La pression fiscale au plus haut depuis cinq ans

Les recettes fiscales passeront de 42,8 à 44,2 % du produit intérieur brut (PIB) en 2023, soit leur plus haut niveau en cinq ans, écrivent mercredi L’Echo et De Tijd.

Le gouvernement fédéral aura octroyé, en 2022 et 2023, plus de 10 milliards d’euros aux ménages et aux entreprises pour les aider à traverser la crise énergétique, notamment par des réductions d’impôts. Les recettes fiscales de l’État n’en progresseront pas moins sensiblement en 2023, selon les prévisions de la Banque nationale (BNB). Grimpant à 44,2% du PIB, elles retrouveront leur niveau de 2018.