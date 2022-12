Rafales jusqu’à 60km/h, pluie, nuages : les prévisions météo des prochaines heures

Les maxima seront compris entre 5 ou 6 degrés en Ardenne et 10 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest et reviendra au sud-sud-ouest l'après-midi tout en se renforçant quelque peu. Les rafales pourront encore atteindre des valeurs de 50 à 60 km/h.

Ce mercredi, le temps sera souvent gris avec, par moments, des périodes de pluie ou de bruine. Vers midi, le temps deviendra plus sec avec éventuellement quelques éclaircies. En fin d'après-midi, une zone de précipitations plus structurée gagnera l'ouest du pays.

En soirée de mercredi, le temps sera couvert avec des pluies surtout sur le centre et l'est. Plus tard, des averses pourront encore se produire à partir de l'ouest. Parfois les averses seront modérées. Vers l'aube, de plus larges éclaircies pourraient se dessiner au nord du sillon Sambre et Meuse. Les minima oscilleront de 5 à 9 degrés. Le vent restera assez fort de sud-ouest, parfois fort au littoral, avec des rafales jusque 75 km/h.

À lire aussi Météo: au rayon des prévisions, quelles sont les applications les plus fiables?

Jeudi matin, le ciel sera d'abord très nuageux avec des averses sur l'est et le sud-est du pays. Ailleurs, le temps sera généralement sec avec de larges éclaircies. Ensuite, le temps deviendra variable partout avec des éclaircies et quelques averses. Les maxima se situeront entre 6 degrés en haute Ardenne et 9 ou 10 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort, et à la mer assez fort à fort, de secteur sud-ouest avec des rafales de 50 à 60 km/h.