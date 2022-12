Pour la grande majorité des PME, pas de réduction de personnel prévue

La majorité des petites et moyennes entreprises ne prévoient aucune réduction de leur personnel durant le premier semestre de 2023.

Malgré le contexte économique difficile, plus de huit PME belges sur dix ne prévoient aucune réduction de personnel au cours du premier semestre 2023, rapporte mercredi le baromètre du prestataire de services Acerta et des organisations patronales ETION et VKW Limburg. Ces entreprises comptent toutefois conclure davantage de contrats de travail flexibles.

Selon les quelque 500 PME de moins de 100 travailleurs sondées, 83 % affirment que leurs effectifs seront identiques ou supérieurs dans six mois par rapport à aujourd’hui. Il s’agit d’un pourcentage « étonnant » compte tenu du contexte économique agité, analyse Acerta. Les autres entreprises envisagent une réduction des effectifs.

Le baromètre souligne par ailleurs la persistance de la pénurie de main-d’œuvre. Trouver les bonnes personnes et les garder reste la principale priorité des PME interrogées, rapporte l’étude.