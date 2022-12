Pétards et feux d’artifice: tout ce qu’il faut savoir à l’occasion des célébrations du Nouvel An

La Ville de Bruxelles a récemment rendu illégal la possession et l’usage d’engins explosifs, durant la période des fêtes. En Wallonie, Liège et Namur ont adopté un règlement différent.

Comme annoncé précédemment, les feux d’artifice et autres dispositifs explosifs sont interdits sur le territoire de la Ville de Bruxelles, du 23 décembre au 9 janvier 2023 inclus.

« Sauf autorisation de l’autorité compétente, il est interdit de se livrer sur l’espace public, dans les lieux accessibles au public et dans les propriétés privées à une activité quelconque pouvant menacer la sécurité publique ou compromettre la sûreté et la commodité du passage, telle que l’usage de pièces d’artifice et de pétards. », indique le communiqué de la ville.

Interdiction de possession

Le transport et la possession de ces engins sont également interdits, malgré la vente autorisée au niveau fédéral. Les fusées, chandelles romaines, fontaines, feux de bengales, et autres pétards sont également prohibés.

Certaines communes se montrent moins radicales dans l’adaptation des festivités. A Namur, le Règlement général de police stipule que tout feu d’artifice requiert une autorisation. Des analyses sont actuellement menées et le bourgmestre opte pour l’instant pour une formule hybride qui privilégie les feux à bruit contenu hormis pour les grosses festivités comme les Fêtes de Wallonie, indique son cabinet.

A Liège, les feux d’artifice sont interdits sauf autorisation spécifique conditionnée à l’utilisation d’engins à bruit contenu. Concernant Charleroi, un communiqué a été diffusé pour rappeler l’obligation d’utiliser des feux d’artifice à bruit contenu pour le Nouvel An. Enfin, à Bruxelles la possession et le tir de feux d’artifice sont totalement interdits.

Le bien-être animal en question

Le Groupe d’action dans l’intérêt des animaux (Gaia) avait demandé mardi, par voie de communiqué, aux ministres fédéraux de l’Intérieur, Annelies Verlinden, et de l’Économie, Pierre-Yves Dermagne, de prononcer une interdiction de vente et d’allumage sur les engins explosifs. L’organisation dénonce l’effet néfaste des feux d’artifice qui engendrent chaque année des blessures graves ou la mort de nombreux animaux.

Gaia souhaite que les particuliers ne puissent plus se procurer de feux d’artifice et que les tirs organisés par les pouvoirs publics soient remplacés par des spectacles lumineux ou des feux d’artifice peu bruyants. « Le gouvernement fédéral a annoncé des mesures après le Nouvel An 2022 en grande pompe, mais elles ont apparemment été rangées au tiroir », a également déploré Gaia.