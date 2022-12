Le Club de Bruges se sépare de son entraîneur Carl Hoefkens

Hoefkens a mené les Blauw-Zwart à une qualification historique en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais sur la scène nationale, la situation était plus compliquée. Bruges occupe la quatrième place en championnat, avec 12 longueurs de retard sur Genk, le leader, et reste sur trois matchs sans victoire (une défaite et deux partages). En Coupe, les Brugeois ont été éliminés dès les huitièmes de finale après une lourde défaite, le 21 décembre, face à Saint-Trond (1-4). Le partage concédé en toute fin de match contre Oud-Heverlee Louvain, lundi, lui a été fatal.

« Carl est un ’Clubman’ pur sang », a déclaré Vincent Mannaert, le directeur général de Bruges. « Sa contribution et son engagement au sein du Club NXT (l’équipe espoirs, NDLR) et en tant qu’assistant ont été très appréciés. Son rôle dans la campagne réussie en Ligue des Champions cette saison ne peut pas non plus être sous-estimé. Nos choix de l’été dernier n’ont pas apporté le niveau de jeu et les résultats souhaités en championnat et en Coupe de Belgique. Nous travaillons maintenant à la meilleure succession possible pour le Club. »