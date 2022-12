En rêvant de Daley Blind, l’Antwerp pourrait frapper un grand coup

Après Vincent Janssen, l’Antwerp va-t-il attirer un autre international néerlandais ? C’est ce que souhaitent en tout cas le club et son entraîneur Mark van Bommel. Ce mardi, l’Ajax et Daley Blind ont annoncé avoir résilié le contrat qui les liait normalement encore jusqu’au mois de juin 2023. L’international oranje de 32 ans (99 caps) est donc libre de s’engager où il veut dès cet hiver. Selon Fabrizio Romano, influent journaliste italien, l’Antwerp serait en discussion avec le joueur et ce depuis plusieurs semaines. Mais il doit faire face à la concurrence de la Real Sociedad qui serait notamment prête à offrir beaucoup plus d’argent à l’ancien joueur de Manchester United. « Cela ne me dérangerait pas qu’il vienne », avouait récemment Mark van Bommel. « Marc Overmars et moi sommes en concertation permanente. Tout le monde regarde autour de lui. Je m’attends à ce que nous fassions quelque chose. »