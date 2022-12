«L’indexation des loyers liée au PEB a du sens mais elle va augmenter encore davantage la fracture énergétique»

Notaire et porte-parole francophone de la Fédération des notaires, Renaud Grégoire revient sur les évolutions du marché immobilier en 2022 et préface 2023.

Notaire à Wanze, en province de Liège, Renaud Grégoire est également le porte-parole francophone de Fednot, la Fédération des notaires. Il revient sur la surchauffe qu’a connue le marché immobilier dans la foulée du premier confinement lié au covid, à partir de la mi-2020, et qui s’est prolongée en 2021 et en partie en 2022. « En 20 ans de métier, je n’ai jamais connu une telle agitation », reconnaît-il. « La hausse du nombre de transactions et des prix a été franchement impressionnante. Les gens surenchérissaient pour des biens qui n’en valaient pas la peine. Aujourd’hui, on n’en est plus là. Le marché a commencé à ralentir au printemps. »