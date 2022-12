Pourquoi la donne va changer sur le marché immobilier en 2023

Une inflation de plus de 12 % en octobre, la guerre en Ukraine qui a entraîné dans son sillage une envolée rapide des prix du gaz et de l’électricité (et une redescente plutôt lente), des taux hypothécaires qui sont passés de 1 % pour les crédits à 20 ans à taux fixe (période historiquement la plus basse) à une fourchette qui s’affiche désormais entre 3 et 4 %, les prix des matériaux de construction qui ont explosé (à cause de la guerre en Ukraine, encore elle, mais aussi, avant elle, du covid, qui a entraîné des retards de livraison en cascade), des certificats PEB (performance énergétique du bâtiment) qui sont devenus subitement cruciaux pour l’achat et les locations alors que jusqu’ici, on les prenait, soyons honnêtes, un peu par-dessus la jambe, une taxation des loyers réels qui est revenue alimenter un débat vieux de quelques décennies (sans rien voir venir pour l’instant)… N’en jetez plus, la coupe déborde.