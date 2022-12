Un autotest antigénique combiné permet de dépister le covid-19, la grippe et la bronchiolite

Ce nouveau test est en vente dans certaines pharmacies et coûte entre cinq et dix euros.

De nombreux virus respiratoires circulent en ce moment en Belgique. Leurs symptômes étant semblables, il est difficile de déterminer si l’on souffre du covid-19, de la grippe ou de la bronchiolite. Un nouvel autotest est dorénavant sur le marché afin d’éviter la confusion entre les maladies.

Ce test combiné utilise le même fonctionnement que les tests antigéniques vendus en pharmacie permettant de détecter le covid-19. Pour se dépister, il faut prélever un échantillon dans sa narine avant de le plonger dans une solution. La personne malade fait ensuite tomber quelques gouttes sur une cassette, qui au lieu de n’avoir qu’une bandelette comme le test spécifique au coronavirus, en a trois.

Le test indique si la personne est atteinte d’une des trois maladies après un délai de 15 minutes. Ces tests sont vendus dans certaines pharmacies et boutiques en lignes et coûtent entre cinq et dix euros.

Ce test combiné a l’avantage de permettre une prise en charge adaptée du patient, les pathologies ne requérant pas les mêmes traitements. Cependant, il est important de rappeler que sa fiabilité atteint 95 %. En cas de symptômes, il est donc recommandé de s’isoler, même si le résultat du test est négatif.