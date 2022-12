Du haut de ses 45 ans, Tom Brady continue de s’accrocher à son trône

Être au plus haut niveau d’un sport aussi exigeant que le football américain à l’âge de 45 ans relève presque de l’immortalité. Tom Brady semble éternel, surtout depuis qu’il a décidé en mars dernier de sortir d’une retraite que l’on pensait définitivement actée. Mais non, le quarterback de Tampa Bay a resigné en 2022 pour une saison supplémentaire en Floride, après y avoir décroché en 2021 sa septième bague de champion. De loin le joueur le plus titré de la NFL, une ligue nord-américaine qu’il domine globalement depuis qu’il y a fait son entrée au début des années 2000. Bref, un statut de légende qui fait l’unanimité aux États-Unis.