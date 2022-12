«L’aggravation» de l’état de santé de Benoît XVI confirmée par le Vatican

A la fin de son audience générale hebdomadaire au Vatican, le pape François a annoncé mercredi que son prédécesseur était «gravement malade» et qu’il priait pour lui.

Le Vatican a confirmé mercredi l’aggravation de l’état de santé de l’ancien pape Benoît XVI, 95 ans, précisant que le théologien allemand restait sous surveillance médicale et avait reçu la visite de son successeur François.

S’exprimant avec difficulté, Benoit XVI, de son vrai nom Joseph Ratzinger, est apparu de plus en plus fragile ces derniers mois, se déplaçant en chaise roulante. Ces dernières semaines, il continuait toutefois de recevoir des visiteurs, certaines photos sur les réseaux sociaux montrant un homme frêle et visiblement affaibli.