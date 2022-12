L’Union championne… sur l’année 2022

La 18e et dernière journée de championnat de 2022 a refermé ses portes ce mardi soir sur un spectaculaire Westerlo-Antwerp (3-3). L’heure est désormais venue de faire les comptes. Et au classement des douze derniers mois, si on ne prend que les matches de phase classique et non ceux de playoffs, c’est l’Union qui est en tête. Les Saint-Gillois ont en effet pris 69 points : 30 lors des 13 matches de la deuxième partie de saison 2021-2022 et 39 lors des 18 matches de la première moitié de championnat 2022-2023. Les Jaune et Bleu devancent au classement Genk qui, avec 68 unités, aurait pu terminer en tête s’il n’avait perdu ce lundi contre Courtrai (1-0). Une équipe limbourgeoise qui restait sur dix victoires de suite en championnat et qui a pris la plus grande partie de ses points (46) lors du premier tour de cette saison 2022-2023.