Une personne probablement migrante décède dans un accident au port de Zeebruges

Selon les premières constatations, la victime a tenté de monter sur un transroulier : lors du chargement de plusieurs conteneurs, elle s’est probablement accrochée à l’un d’eux, avant de tomber et de décéder sur le coup.

Pénétrer dans une installation portuaire est considéré comme une infraction pénale depuis la mi-juin 2016. Des peines effectives allant jusqu’à six mois d’emprisonnement sont le plus souvent prononcées par le tribunal correctionnel de Bruges à l’encontre des contrevenants qui récidivent. « Les opérations portuaires comportent de nombreux dangers », rappelle le procureur Frank Demeester. « Pour cette raison, le parquet et la police veillent à ce que les personnes restent hors du port lorsqu’elles ne sont pas autorisées à y être présentes. »