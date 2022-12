Un suspect qui s’était échappé en août d’un commissariat a été interpellé

Un jeune homme, mineur d’âge, qui s’était échappé du commissariat de Herent (Brabant flamand) en août dernier par une fenêtre de ventilation entrouverte, a été arrêté et placé en centre fermé, a-t-on appris mercredi auprès de la police locale.

Dans la soirée du 23 août dernier, alors qu’il était entendu au commissariat pour des vols et cambriolages, le jeune homme avait demandé d’interrompre l’audition pour s’entretenir avec son avocat. Il a profité de l’absence des agents pour se faufiler par une petite fenêtre de ventilation dans le plafond, qui était en position de basculement, et s’enfuir. Un hélicoptère et des chiens pisteurs de la police fédérale avaient été mobilisés pour le retrouver, mais en vain.