Dans les tranchées de Bakhmout, le Stalingrad ukrainien qui obsède Poutine

Ils l’appellent le Stalingrad ukrainien. Toutes proportions gardées, après cinq mois de bombardements et des milliers de cadavres gisant dans la boue, comparer Bakhmout à la bataille la plus dramatique de la Seconde Guerre mondiale (2 millions de victimes, entre morts, blessés et disparus) semble tout à fait sensé. Ici, la guerre apportée par Poutine est devenue une guerre de friction et de tranchées. Les combats se déroulent en pleine campagne, dans d’immenses clairières, dans la rue et même au milieu des bouteilles de champagne. C’est le seul point sur les mille trois cents kilomètres du front où l’on peut entendre des mitrailleuses tirer. Et où, certaines nuits, il fait dix-huit degrés au-dessous de zéro.