Plafonnement du prix du pétrole russe: «Il n’y a pas vraiment de sanction»

Depuis le 5 décembre, l’Europe interdit la livraison de pétrole russe dans ses ports. Dans le même temps, les pays du G7, l’Union européenne et l’Australie ont plafonné le prix du baril de pétrole russe à 60 dollars. Les acheteurs de pétrole russe ne peuvent accéder aux services des sociétés occidentales (armateurs, assureurs…) – qui représentent une grande partie du marché – que s’ils achètent le pétrole sous cette somme. De son côté, Vladimir Poutine a fait passer un décret ce mardi qui interdit à partir du 1er février la vente du pétrole russe aux pays qui respectent ce plafond. A la tête du groupe anversois Euronav, le plus gros armateur pétrolier indépendant dans le monde avec 64 navires (dont 39 supertankers), Hugo De Stoop évoque l’impact de ces sanctions sur les flux de pétrole et revient sur cette « flotte de l’ombre » que la Russie aurait constituée.