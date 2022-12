Le défenseur argentin Nicolas Tagliafico invite le trophée de la Coupe du monde à son mariage (vidéo)

Nicolas Tagliafico n’est pas près d’oublier décembre 2022. Après avoir remporté la Coupe du monde au Qatar avec l’Argentine, le défenseur de l’OL a célébré son mariage avec Carolina Calvagni ce mardi. Avec un invité surprise.

Si plusieurs de ses coéquipiers en sélection n’ont pas pu rester au pays pour prendre part à la cérémonie, Tagliafico a par contre présenté son tout nouvel ami : le trophée de la Coupe du monde. Avec en fond sonore « We are the Champions », Tagliafico, médaille autour du cou, et sa femme sont apparus sur scène face à leurs invités avec le célèbre trophée en mains.

Juste après la cérémonie de mariage, le couple s’est présenté face à la presse, comme le relate le média argentin Clarin. L’occasion pour Tagliafico d’évoquer sa nervosité… semblable à une finale de Coupe du monde. « La nervosité lors de la cérémonie était au même niveau sur le marquage de Kylian Mbappé », lance le défenseur. « Je ne réalise pas encore que nous sommes champions du monde, avec le temps je m’en rendrai compte. »