Frank Vandenbroucke: «La situation en Chine ne menace pas notre pays»

L’explosion des cas de covid en Chine est source de préoccupation dans bon nombre de pays inquiets, faute de données fiables et précises, de ne pas déceler à temps un nouveau variant qui pourrait émerger dans le pays. Pour rappel, celui-ci a abandonné début décembre sa politique « zéro covid », levant presque immédiatement toutes les mesures sanitaires en vigueur et provoquant une flambée inédite des cas. Ce mercredi, les autorités chinoises ont également annoncé qu’elles commenceraient à délivrer des visas permettant à leurs ressortissants de voyager à l’étranger, ce qui était interdit depuis près de trois ans, à l’exception de voyages d’affaires ou de séjours étudiants. Le pays met également fin aux quarantaines obligatoires pour les voyageurs entrants. « Un timing malheureux et imprudent », pour Marc Van Ranst, virologue à la KULeuven.