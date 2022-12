2022, une année folle pour l’Union Saint-Gilloise: retour sur les moments marquants de ces douze derniers mois

E n 2022, l’Union est passée par toutes les émotions. L’euphorie des nombreuses victoires ayant, par moments, fait place à une certaine amertume. Car si les Saint-Gillois ont réalisé une année tonitruante en déjouant tous les pronostics, avec notamment 69 points pris en 31 matches, ils ont également vécu plusieurs grosses déceptions.

Ainsi, en tête durant la plus grande partie de la défunte saison, ils ont longtemps cru pouvoir s’adjuger le titre, quelques mois seulement après leur retour dans l’élite. Mais c’était sans compter sur le retour tonitruant de Bruges. Des Blauw en Zwart qui se montrèrent bien plus costauds et expérimentés dans la dernière ligne droite, remportant d’ailleurs le double affrontement face aux Jaune et Bleu lors des playoffs.