Comment les boys bands ont résisté à l’obsolescence programmée

Des Backstreet Boys aux New Kids on the Blocks, ils n’étaient pas faits pour durer. Mais trente ans après leur apogée, contre toute attente, ils sont encore en piste.

Il y a trois ingrédients dans la soupe du boys band : de jeunes gens au physique avantageux, quelques tubes – dans lesquels ils n’ont pas, ou peu, pris part au processus de création – et des producteurs avides de succès commercial. La durée de vie n’est pas dans la recette.

Pourtant, alors que leur destinée était de s’éteindre avant la trentaine, une poignée d’anciens jeunes résistent encore et toujours à leur obsolescence programmée : les légendaires Backstreet Boys, par exemple, sans conteste le boys band le plus populaire de l’histoire de la musique avec ses 130 millions d’albums vendus à travers le monde, ont sorti leur dixième album studio en 2019 et tournent depuis avec leur énorme DNA World Tour qui les mènera, après le Sportpaleis d’Anvers le 10 novembre dernier, au Brésil en janvier 2023, au Japon, à Manille et Singapour en février, pour s’achever en mars en Australie… Soit la plus grande tournée pour Howie, Kevin, AJ, Nick et Brian depuis 18 ans.