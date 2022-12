La Wallonie sonde son potentiel géothermique dans le Namurois

Le sous-sol wallon aurait-il des richesses thermiques inconnues et dès lors inexploitées en matière d’énergie thermique ? C’est à cette question que le Service géologique (SGB) de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique s’attache via une campagne de prospection géophysique dénommée Géocond2022. Elle permettra de sonder le sous-sol sur deux tracés de 67,4 km de long au total, entre les communes de Gembloux et d’Onhaye d’une part, entre Fernelmont et Marche-en-Famenne d’autre part, soit une quinzaine d’entités communales analysées.